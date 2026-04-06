Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da pompalı tüfekle belediye binasına ateş açıldı
Giriş Tarihi: 6.04.2026 10:10 Son Güncelleme: 6.04.2026 10:11

Antalya'da pompalı tüfekle belediye binasına ateş açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Antalya’da pompalı tüfekle belediye binasına ateş açıldı
Antalya'daki olay bu sabah saat 06.00 sıralarında Serik ilçesinde meydana geldi. Belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına 5 el ateş etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sırasında belediye binasında nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtaların olayı 112'ye ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



ŞÜPHELİ ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi. Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da pompalı tüfekle belediye binasına ateş açıldı
