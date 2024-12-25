Antalya’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Antalya'da dev dalgalar Çaltıcak Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı'nda etkili oldu. Dev dalgalar falez kayalıklarını döverken Yat Limanı'ndaki tekneler oluşan dalgalar nedeniyle alabora olmaktan sahiplerinin canları pahasına mücadelesi ile son anda kurtuldu. A.Özen isimli tekne denizdeki dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Zahibini teknenin alabora olmaması için yaptığı mücadele SABAH muharibi tarafından kare kare görüntülendi.

KUMSAL KAYBOLDU

Denizde oluşan dev dalgalan nedeniyle 7 kilometre uzunluğundaki kumsal kayboydu. Kumsalın yerini dev dalgalar kapladı. Fırtına nedeniyle gece boyunca onlarca ağaç yola devrildi. Belediye temizlik görevlileri ve itfaiye ekipleri sabaha kadar yolları kapatan ağaçları kaldırdılar. İtfaiye Kaş ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere il genlinde 460 su baskını ihbarı aldıklarını v esabaha kadar tahliye ettiklerini kaydetti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde yollar göle döndü. Sağanak yağış en çok Manavgat ilçesinde etkisini gösterdi. Yüzlerce araç suda mahsur kaldı. Kaş ilçesinde yüzlerce sera, fırtına ve sağanaktan etkilendi. Seralarda onlarca milyonluk zarar oluştu. Manavgat'ta oluşan hortum seralara zarar verdi. Meteoroloji sağanak yağış ve fırtınanın bölgede iki gün daha etkili olacağını söyledi.