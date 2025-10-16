Antalya’da sahte pasaport ve kimlikle 1,5 milyon euro’luk vurgun: Çetenin oyunu böyle ortaya çıktı!

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri tarafından Antalya, İstanbul ve Samsun'da 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden Alanya'da gözaltına alınan A.J., A.K., F.O. ve S.O. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler H.K. ve V.V.'nin ise yakalandıkları kentlerde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.