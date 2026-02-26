Antalya’da sahte polis yalanıyla vurgun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran yabancı uyruklu Y.E.İ., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını belirtti. Arayan şahsın kendisini Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıttığını, kimliğinin bir suça karıştığını söyleyerek baskı ve yönlendirmelerle korku oluşturduğunu ifade eden yabancı uyruklu kişi, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu.