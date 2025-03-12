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Giriş Tarihi: 12.3.2025 12:58

Antalya'da satırlı vahşet! 2 aylık hemşire eşine kabusu yaşatan koca: Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum...

Antalya-Kepez ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Halit Can Sakman (26), evlenip düğün hazırlığı yaptığı hemşire eşi Sevcan Demir Sakman’ı (26) satırla öldürdü. Gözaltına alınan zanlının ifadesi duyanları şoke etti. Çıkarıldığı mahkemece “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

İHA
Antalya’da satırlı vahşet! 2 aylık hemşire eşine kabusu yaşatan koca: Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum...

Olay, 9 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549. Sokak'ta bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile eşi Halit Can Sakman arasında tartışma çıktı. Maddi konular nedeniyle sık sık tartıştıkları öne sürülen çiftin kavgası büyüyerek şiddete dönüştü.

SIRTINDA, KARNINDA VE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDEN..

Apartman sakinleri, daireden gelen kavga ve çığlık sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satır darbeleri olan genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Halit Can Sakman ise kendi yaralı olduğunu öne sürerek polise teslim oldu.

"BANA BIÇAK ÇEKTİ, BEN DE SATIRLA VURDUM"

Gözaltına alınan Halit Can Sakman, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülerek ifadesi alındı. Zanlının ifadesinde, son 2-3 aydır maddi konular nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, olay gecesini şu sözlerle anlattığı öğrenildi: "Sabah kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum. 'Durumumuz iyi değil, boşa para mı harcayacağız' dedi ve tartışma çıktı. Akşam da bu konu tekrar açıldı. Bana bıçak çekip saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti, onunla vurdum."

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Halit Can Sakman, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. Genç hemşirenin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi teslim alan acılı anne ve baba, gözyaşlarına boğulurken ayakta durmakta zorlandı.

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Antalya'da satırlı vahşet! 2 aylık hemşire eşine kabusu yaşatan koca: Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum...
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