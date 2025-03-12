Antalya’da satırlı vahşet! 2 aylık hemşire eşine kabusu yaşatan koca: Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum...

Olay, 9 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549. Sokak'ta bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile eşi Halit Can Sakman arasında tartışma çıktı. Maddi konular nedeniyle sık sık tartıştıkları öne sürülen çiftin kavgası büyüyerek şiddete dönüştü.
SIRTINDA, KARNINDA VE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDEN..
Apartman sakinleri, daireden gelen kavga ve çığlık sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satır darbeleri olan genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Halit Can Sakman ise kendi yaralı olduğunu öne sürerek polise teslim oldu.
"BANA BIÇAK ÇEKTİ, BEN DE SATIRLA VURDUM"
Gözaltına alınan Halit Can Sakman, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülerek ifadesi alındı. Zanlının ifadesinde, son 2-3 aydır maddi konular nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, olay gecesini şu sözlerle anlattığı öğrenildi: "Sabah kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum. 'Durumumuz iyi değil, boşa para mı harcayacağız' dedi ve tartışma çıktı. Akşam da bu konu tekrar açıldı. Bana bıçak çekip saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti, onunla vurdum."