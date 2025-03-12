Antalya’da satırlı vahşet! 2 aylık hemşire eşine kabusu yaşatan koca: Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum...

"BANA BIÇAK ÇEKTİ, BEN DE SATIRLA VURDUM"

Gözaltına alınan Halit Can Sakman, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülerek ifadesi alındı. Zanlının ifadesinde, son 2-3 aydır maddi konular nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, olay gecesini şu sözlerle anlattığı öğrenildi: "Sabah kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum. 'Durumumuz iyi değil, boşa para mı harcayacağız' dedi ve tartışma çıktı. Akşam da bu konu tekrar açıldı. Bana bıçak çekip saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti, onunla vurdum."