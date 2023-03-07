Antalya’daki scooter kazasında sürücünün cezası belli oldu

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Can Gülmez cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Kazada kızı Ada'yı kaybeden anne Sevim Kayahan ile oğlu Yağız'ı kaybeden anne Ela Balcı savunmalarında "Bu kişi trafik kurallarını ihlal etmekten onlarca kez ceza almış, drift yapmaktan kamu davası açılmasına gerek kalmamış. Bu kaza değil çifte cinayet. Birileri arabaları hızlı kullanıyor diye gencecik çocukların hayatlarına son veremezler. Artık bu bir uyanış olsun. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın" feryatları mahkeme salonunda herkesi ağlattı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polisin duruşma öncesi adliye dışında ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Muhammed Can Gülmez kaldığı cezaevinden SEGBİS ile bağlantı yaparak katılırken, maktullerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma koridorunda Yağız Balcı ile Ada Kayahan'ın arkadaşları destek için bekledi. Duruşmada söz hakkı alan Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan, "Burada iki profilden bahsetmek istiyorum. Şahsın sosyal medyada açık görüntüleri var. Şahsın aracı ile yaptığı hızın 2OO kadranın görüntüsünü görünce tüylerim diken diken oldu. Ben hayatımda o hızı ben görmedim. Sonuç olarak bu arkadaş bizim 2 tane gül gibi yavrumuzu hayattan koparıp aldı. Çocuklar yaya geçidinden en güvenli şekilde karşıya geçmek istiyorlar. Bir tarafta daha hayatlarında suçla tanışmamış iki çocuk, diğer tarafta suçu yaşam haline getirmiş bir profil var" dedi.
Ada'nın annesi Sevim Kayahan ise "Biz her gün ölüyoruz, ben ilaç kullanarak uyuyorum. Benim kızım 18 yaşına girince oy kullanabileceğini söylüyordu. Biz odasına giremiyoruz. Çocukların hiçbir suçu yok. Bir emsal karar istiyorum; lütfen sürücüler bu karara uysun. Diğer kızım için yaşıyorum. Allah kimseye vermesin, hiçbir çocuk annesinden ve babasından önce ölmesin. Kamuoyunda scooter kazası olarak bilindi ama bir hız kazasıydı. Yüksek bir ceza olursa bunun bir caydırıcılığı olacağını düşünüyorum. Kızımın buradan doğum günü kutlu olsun" sözlerine yer verdi.
Ada Kayahan'ın kız kardeşi Ekin Su Kayahan ise, "Zamanla azalacak bir acı olduğunu düşünüyordum ama tam aksine arttı. Kütüphanede çocukları görünce gözümün önüne kardeşim geliyor. Kardeşimi çok özlüyorum, o benim bir tanemdi. Bugün benim kardeşimin başına gelenler yarın başkasının başına gelebilir" ifadelerine yer verdi.
Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı, en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Bu saatten sonra hayatımızda en büyük aktivitemiz oğlumuzun mezarına gidip gelmek oldu. Bizim çocuklarımız en güvenilir yerde karşıya geçmek istedi." dedi.
BUGÜN BİR KEZ DAHA ÖLDÜM
Mahmut Yağız Balcı'nın annesi Ela Balcı verdiği ifadede sanığın drift attığı görüntüleri izlediğini belirterek, "Hız yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir bireyden bahsediyoruz, bundan pişmanlık duymuyor. Kadranı 200 görünce yüreğime indi. Bizim çocuklarımız en güvenilir yerden karşıya geçmek istedi. En azından bir pişmanlık görmek isterdik. Bu kadar hızla giderken durulamaz, bizim acımız hiçbir şey durduramayacak. En ağır ceza neyse onun verilmesini istiyorum. Bu kasten adam öldürmektir. Drift görüntülerin izlerken bir kez daha öldüm" ifadelerine yer verdi.
TRAFİK KURALLARINA UYMAMAKTAN CEZA ALMIŞ
Ölen Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan'ın avukatları ise sanığın trafik kurallarına uymamaktan defalarca ceza aldığını kaydettiler. Sanığın en son drift atmaktan mahkeme açılmaması belirterek, cezalandırılırken en üstten indirimsiz cezalandırılmasını kaydettiler.
EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN
Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı otomobil sürücüsü Muhammet Can Gülmez'in trafik kurallarına uymakta direnç gösterdiğini belirterek en üsten bilinçli taksir suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı sanık için hiçbir indirim uygulanmamasını istedi.
'PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM'
Tutuklu sanık Muhammet Can Gülmez ise bunu bir kaza olduğunu söyledi. İki can kaybının yaşanmasından dolayı pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Ben bir sağlıkçıyım. İnsanların ölmesine en çok ben üzülürüm. Tahliyemi talep ediyorum. Pişmanım üzgünüm" dedi. Son savunmaların ardından mahkeme kara için duruşmaya kısa bir ara verdi.
İNDİRİMSİZ CEZA VERDİ
Verilen aranı ardından mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık sürücü Muhammed Can Gülmez'in elektrikli scooter kullanan Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan'ın bilinçli taksir ile öldürmekten 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbir indirim uygulamadığın açıkladı. Kararın ardından Balcı ve Kayahan aileleri gözyaşlarına boğuldu.
'DEFALARCA DRİFT ATMIŞ'
Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan müştekinin avukatlarından Sevilay Karakaya ise, duruşmada savcının mütalaasında sanığın bilinçli taksir hükümlerine göre cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istediğini belirtti. Sarıkaya, "Sanığın daha önce benzer eylemlere, trafik güvenliği tehlikeye düşürmekten aldığı cezalar, kamu davası açılmasına ertelenmesine karar verilmiş. Şahıs defalarca drift atmış. Bugün burada 2 çocuğun ölümü ile sonuçlanan kazaya da yine o sebebiyet verdi. 2 kişinin ölümüne neden olma suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi. Bir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Hiçbir şey bu çocukları geri getirmeyecek, bu kararın bir örnek oluşturacağına inanıyoruz" dedi.
'BU BAĞIRA BAĞIRA GELİYORUM DİYEN BİR CİNAYETTİR'
Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan ise, "Bizler burada 136 gündür hukuku mücadelesi veriyoruz. Bu bir trafik kazası değil, karşımızda iki profil var. Birisi ceza işlemeyi alışkanlık hale getirmiş, bir yıl içerisindeki trafik cezaları emniyet kemeri takmamak, seyir halinde telefon kullanmak, hız, kavşağa gelirken trafiği tehlikeye sokmak, Mart ayında drift atmaktan ertelenen bir cezası var. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bizim iki tane yavrumuzu yaşamdan kopardı. Kimse buna trafik kazası demesin. Bu bağıra bağıra ben geliyorum diyen bir cinayettir. Verilecek hiçbir ceza bizim acımızı dindirmeyecek" açıklamasını yaptı.
BİRLİRLERİNE SARILARAK TESELLİ ETTİLER
Duruşmanın ardından aileler birbirlerine sarılarak teselli ettiler. Anne Sevim Kayahan, "Bu olayın bir kaza değil cinayettir. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer o sürücü 50 kilometre hızla gidiyor olsaydı çocuklarımız şuan yanımızda ve biz burada olmayacaktık. Sonuna kadar gideceğiz" dedi. Diğer anne Ela Balcı yaşanan olayın cinayetten farksız bir kaza olduğunu ifade ederek, " Birebir cinayettir, çifte cinayettir. Gencecik çocuklarımızla vedalaştık. Bu emsalsiz bir acı. Davamızın sonun kadar arkasındayız. Sürücünün en ağır ceza neyse onunla cezalandırılmasını istiyoruz. Birileri arabaları hızlı kullanıyor diye gencecik çocukların hayatlarına son veremezler. Artık bir bu uyanış olsun" dedi. Baba Murat Kayahan, ise " Biz çocuklarımızı kaybettik hiçbir şey onları geri getirmeyecek. Hiçbir ceza bizi asla ve asla tatmin etmeyecek. Biz istiyoruz ki başka Adalar başka Yağızlar bu uğurda gitmesin. Herkes bu ülkenin kurallarına göre hareket etsin. Bu doğrultuda aracını kullansın. Biz çocuklarımızı pamuklara sararak büyüttük. Bu insanlara sunmak için büyütmedik. Biz çocuklarımız yaşasın istiyorduk. Artık kötülük kazanmasın" diye konuştu.
KAZA ŞÖYLE OLMUŞTU
Kaza, 22 Ekim akşamı, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootere bindi. Balcı'nın kullandığı scooter, Muhammed Can Gülmez yönetimindeki otomobil çarptı. Korkunç kazada Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin özel hastaneye kaldırdığı 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Gülmez ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.