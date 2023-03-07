Antalya’daki scooter kazasında sürücünün cezası belli oldu

BUGÜN BİR KEZ DAHA ÖLDÜM

Mahmut Yağız Balcı'nın annesi Ela Balcı verdiği ifadede sanığın drift attığı görüntüleri izlediğini belirterek, "Hız yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir bireyden bahsediyoruz, bundan pişmanlık duymuyor. Kadranı 200 görünce yüreğime indi. Bizim çocuklarımız en güvenilir yerden karşıya geçmek istedi. En azından bir pişmanlık görmek isterdik. Bu kadar hızla giderken durulamaz, bizim acımız hiçbir şey durduramayacak. En ağır ceza neyse onun verilmesini istiyorum. Bu kasten adam öldürmektir. Drift görüntülerin izlerken bir kez daha öldüm" ifadelerine yer verdi.

TRAFİK KURALLARINA UYMAMAKTAN CEZA ALMIŞ

Ölen Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan'ın avukatları ise sanığın trafik kurallarına uymamaktan defalarca ceza aldığını kaydettiler. Sanığın en son drift atmaktan mahkeme açılmaması belirterek, cezalandırılırken en üstten indirimsiz cezalandırılmasını kaydettiler.

EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı otomobil sürücüsü Muhammet Can Gülmez'in trafik kurallarına uymakta direnç gösterdiğini belirterek en üsten bilinçli taksir suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı sanık için hiçbir indirim uygulanmamasını istedi.

'PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM'

Tutuklu sanık Muhammet Can Gülmez ise bunu bir kaza olduğunu söyledi. İki can kaybının yaşanmasından dolayı pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Ben bir sağlıkçıyım. İnsanların ölmesine en çok ben üzülürüm. Tahliyemi talep ediyorum. Pişmanım üzgünüm" dedi. Son savunmaların ardından mahkeme kara için duruşmaya kısa bir ara verdi.

İNDİRİMSİZ CEZA VERDİ

Verilen aranı ardından mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık sürücü Muhammed Can Gülmez'in elektrikli scooter kullanan Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan'ın bilinçli taksir ile öldürmekten 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbir indirim uygulamadığın açıkladı. Kararın ardından Balcı ve Kayahan aileleri gözyaşlarına boğuldu.

'DEFALARCA DRİFT ATMIŞ'

Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan müştekinin avukatlarından Sevilay Karakaya ise, duruşmada savcının mütalaasında sanığın bilinçli taksir hükümlerine göre cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istediğini belirtti. Sarıkaya, "Sanığın daha önce benzer eylemlere, trafik güvenliği tehlikeye düşürmekten aldığı cezalar, kamu davası açılmasına ertelenmesine karar verilmiş. Şahıs defalarca drift atmış. Bugün burada 2 çocuğun ölümü ile sonuçlanan kazaya da yine o sebebiyet verdi. 2 kişinin ölümüne neden olma suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi. Bir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Hiçbir şey bu çocukları geri getirmeyecek, bu kararın bir örnek oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

'BU BAĞIRA BAĞIRA GELİYORUM DİYEN BİR CİNAYETTİR'

Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan ise, "Bizler burada 136 gündür hukuku mücadelesi veriyoruz. Bu bir trafik kazası değil, karşımızda iki profil var. Birisi ceza işlemeyi alışkanlık hale getirmiş, bir yıl içerisindeki trafik cezaları emniyet kemeri takmamak, seyir halinde telefon kullanmak, hız, kavşağa gelirken trafiği tehlikeye sokmak, Mart ayında drift atmaktan ertelenen bir cezası var. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bizim iki tane yavrumuzu yaşamdan kopardı. Kimse buna trafik kazası demesin. Bu bağıra bağıra ben geliyorum diyen bir cinayettir. Verilecek hiçbir ceza bizim acımızı dindirmeyecek" açıklamasını yaptı.