Antalya’da servis minibüsü bahçeye devrildi: 6 öğrenci hafif yaralandı

Antalya'daki kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum Mahallesi eski Alanya yolunda meydana geldi.

Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerinin taşındığı, A.T. (51) yönetimindeki 07 C 32220 plakalı okul servis minibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.

6 ÖĞRENCİ HAFİF YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 7 öğrenciden 6'sı hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

