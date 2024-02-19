Antalya’da sevilen komisyoncu kazada hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen tek taraflı kazada evli ve 3 çocuk babası Yusuf Kösekaya (56) hayatını kaybetti. Elmalı'lı halinde komisyonculuk yapan Kösekaya aracı ile Gömbe'den Kaş'ın Kınık Mahallesine seyir halindeyken Bezirgan Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç 40 metrelik uçurumdan dere yatağına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Kösekaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin Yusuf Kösekaya'nın cenazesi yakınları tarafından alındı. Elmalı'da ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Elmalı'da sevilen biri olan ve hayırseverliği ile öne çıkan komisyoncu yapan Yusuf Kösekaya'nın ölümü ilçede üzüntü yarattı.