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Giriş Tarihi: 20.2.2024 23:06

Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ömer Karaman (42) hayatını kaybederken, kimliği belirsiz 1 kişi de yaralandı

DHA
Antalya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 15.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir grup bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgada silahla ateş edilen Ömer Karaman ve bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ömer Karaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis bölgede yaptığı incelemenin ardından kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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