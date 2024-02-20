Antalya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ömer Karaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis bölgede yaptığı incelemenin ardından kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.