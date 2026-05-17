Antalya’da sokak ortasında katliam! Tartışma silahlı kavgaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti!

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar, üzerindeki tabanca ile tartıştığı kişilere ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.