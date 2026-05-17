Antalya’da sokak ortasında katliam! Tartışma silahlı kavgaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti!

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Üründü Yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran, Bilgi Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç dört arkadaş Üründü yolu üzerinde yoldan geçen Ahmet Bayar ile yol verme sebebiyle tartışmaya başladı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar, üzerindeki tabanca ile tartıştığı kişilere ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayda ölen Bilgin Korkut'un Serik'te inşaat mühendisi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
POLİSE TESLİM OLDU
Korkunç cinayetin ardından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Orman Muhafaza Memuru olan Ahmet Bayar, suç aleti silah ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hayatını kaybeden 3 kişinin Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.