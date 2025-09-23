Antalya’da tehlikeli anlar: Gençleri görenler polisi aradı! ‘Atlarsan karakola götürürüm’ deyince…

İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, gençlerin denize atlayış için falezlerin ucuna çıktığını belirledi. Buna karşın ekipler, aynı noktada daha önce birçok gencin hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasına neden olan atlayışlar için gençleri uyarmaya başladı.