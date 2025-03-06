Antalya’da teröristlerin açtığı ateş ile 14 yıl önce gazi olan astsubay şehit oldu

Acı olay 2 Ekim 2011 yılında Hisarçandır ormanlık olanda meydana geldi. Bölgede PKK'li teröristlerle çatışmaya giren Şahin Çınar yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Merminin başına isabet etmesi nedeniyle bitkisel hayata giren Çınar, bu tarihten buyana evinde eşi Ayten ve kızı Gamze Çınar tarafından bakıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da evinde 14 yıllık yaşam savaşını kaybeden emekli gazi Astsubay Başçavuş Şahin Çınar şehit oldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Çınar için düzenlenen tören ile Uncalı Mezarlığı Şehitlikte toprağa verilecek. Acı haberin ardından şehidin ailesi yakınları ve sevenlerini gözyaşlarına boğuldu.