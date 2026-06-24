Antalya’da tesettürlü kadına çirkin taciz

Antalya
'nın Kaş ilçesinde tesettür mayoyla markette alışveriş yapan bir kadın, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şahsın, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu?" sözleri büyük tepki toplarken, olay inanç ve kıyafet özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlük tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kaş ilçesinde yaşanan olay, kamusal alanda inançları doğrultusunda yaşamayı tercih eden vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemleri bir kez daha gündeme taşıdı. Markette alışveriş yaparken, skandal diyaloğa bu sırada markette olan bir kişi tepki gösterdi. Bu skandal sözler tepkilere neden oldu.