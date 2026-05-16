Antalya’da trafik magandası dehşeti! Kazaya neden oldu: Kaçmak için biber gazıyla saldırdı

KAÇMAK İÇİN BİBER GAZI SIKTI

Kazanın ardından, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü ile park halindeki araca çarpan otomobildekiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kazaya neden olan sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada park halindeki otolobile çarpan otomobildekiler aracı durdurmaya çalıştı. Kaçan sürücü birkaç metre ileride durup aracından inerek kendisini durdurmaya çalışanların yüzüne biber gazı sıkınca ortalık karıştı. Yaşanan tartışmada kaçan sürücü yere düşmesine rağmen kalkıp kendisini durdurmaya çalışanlara biber gazı sıkmaya devam etti ve aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.