Antalya’da trafikte dehşet! Sinirlenip otomobili üzerine sürerek katletti! O dehşet anları saniye saniye kamerada

TRAFİKTE BAŞLADI CİNAYETLE BİTTİ: OLAYIN PERDE ARKASI

Tartışmanın ardından yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden canavar sürücü Ahmet Doğru, yanında bulunan U.S. ile birlikte motosiklete kasıtlı olarak çarptı ve olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan Tekelioğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracını bir pazar yerine park edip kaçan Ahmet Doğru kısa sürede yakalandı ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yanındaki U.S. ise serbest bırakıldı.