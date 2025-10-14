Antalya’da trafikte dehşet! Sinirlenip otomobili üzerine sürerek katletti! O dehşet anları saniye saniye kamerada

Olay, Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Serasında sulama yaptıktan sonra çalıştığı bilişim firmasına giden sistem destek müdürü Mehmet Tekelioğlu ile 07 YBB 36 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Doğru arasında trafik ışıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TRAFİKTE BAŞLADI CİNAYETLE BİTTİ: OLAYIN PERDE ARKASI
Tartışmanın ardından yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden canavar sürücü Ahmet Doğru, yanında bulunan U.S. ile birlikte motosiklete kasıtlı olarak çarptı ve olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan Tekelioğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracını bir pazar yerine park edip kaçan Ahmet Doğru kısa sürede yakalandı ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yanındaki U.S. ise serbest bırakıldı.
KAMERADAKİ DEHŞET: ÇARPMA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Olayın yargılama süreci başlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Doğru'nun kullandığı otomobildeki bir kişinin, motosikletiyle seyreden Mehmet Tekelioğlu'na doğru kolunu uzatmaya çalıştığı, hemen ardından ise otomobilin motosiklete çarparak Tekelioğlu'nu yola savurduğu görülüyor. Çarpışmanın ardından otomobilin hızla olay yerinden uzaklaşması, cinayetin planlı ve kasti yapıldığı iddialarını güçlendiriyor.
"ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI, EN AĞIR CEZA VERİLSİN"
Hayatını kaybeden Mehmet Tekelioğlu'nun ailesi, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Eşi Bilge Ateş Tekelioğlu, "Eşimi kaybettim, çocuklarım babasız kaldı. Bunu yaşatanlara en ağır ceza neyse verilmesini istiyorum. Ben görüntüleri izleyemedim bile" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.
Ağabeyi Ramazan Tekelioğlu ise, "Ağabeyimin böyle bir tartışmaya girmiş olması bile imkansız. Toplumun genel kurallarına uyan birisiydi. Buna sebep olan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Tekelioğlu ailesi, tutuksuz yargılanan U.S.'nin de tutuklanması için savcılığa başvurdu. Olayla ilgili ilk duruşma 17 Ekim'de görülecek. Kamuoyu, yargılamadan çıkacak kararı büyük bir dikkatle takip ediyor.