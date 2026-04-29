Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:21

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Titreyengöl Caddesi üzerinde yaşanan olayda, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Boğaz-Mendirek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi yönüne seyreden Sabahattin U.'nun kullandığı ve içinde turistlerin bulunduğu 07 BRR 467 plakalı tur minibüsü, karşı yönden gelen Rabia G. idaresindeki 06 Y 2765 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve araçtaki Ayşe T., Eylül T. ve Cemile K. yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken tur minibüsünde bulunan yaşlı bir Alman turist, kazadan kısa süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
