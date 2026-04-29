Antalya’da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Boğaz-Mendirek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi yönüne seyreden Sabahattin U.'nun kullandığı ve içinde turistlerin bulunduğu 07 BRR 467 plakalı tur minibüsü, karşı yönden gelen Rabia G. idaresindeki 06 Y 2765 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve araçtaki Ayşe T., Eylül T. ve Cemile K. yaralandı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken tur minibüsünde bulunan yaşlı bir Alman turist, kazadan kısa süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.