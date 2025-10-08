Antalya’da ünlü patronlar gözaltında

Serik'te 13 otelin sahibi oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L 4 otel yöneticisiyle birlikte Antalya'da yakalanarak İstanbul'a götürüldü. "Oteller kralı" olarak bilinen H.D.'nin gözaltı kararı turizm camiasında şok etkisi yarattı. Çeçen asıllı iş insanı İ.L.'in ise turizm dışında yatırım bankacılığı alanında da faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'a sevk edilen şüphelilerin mali şubede sorgusu sürerken, her iki soruşturmanın da genişletilerek devam ettiği bildirildi.

KARA PARA DOSYASINDA YENİ GÖZALTILAR

Ayrı yürütülen kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'a götürülerek mali şube ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi. Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde öne çıkan isimlerin peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.