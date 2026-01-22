Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona toplam 152 personel katıldı.

Uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere suç ve suç unsurlarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Serik ilçesinde belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanırken, kullanıcı olduğu değerlendirilen şahıslardan kan ve idrar örnekleri alındı.





Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kullanmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, bir adet pompalı tüfek, 45 adet fişek ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemlerin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.