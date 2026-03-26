Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:15

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 532 kullanımlık sentetik A4 maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi.

Operasyonda M.A.T. (21), Ş.E.K. (23) ve A.E.A. (22) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

