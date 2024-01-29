Antalya’da yangında can pazarı

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer kata sıçramadan söndürülürken, bina içindeki yoğun dumandan balkonlara çıkan biri çocuk 6 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. İtfaiye erleri bina içindeki 2'si çocuk 4 kişiyi de tahliye ederken, dumandan etkilenen bina sakinleri vatandaşların da yardımıyla ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen bir genci ise sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.