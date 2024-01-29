Antalya’da yangında can pazarı

Yangın, saat 19.00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Yüce Sokak'ta 2 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Mustafa Özkoç'a ait dairede sobadan çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı.
Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ederek, içerideki 5 kişiyi dışarı çıkardı.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer kata sıçramadan söndürülürken, bina içindeki yoğun dumandan balkonlara çıkan biri çocuk 6 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. İtfaiye erleri bina içindeki 2'si çocuk 4 kişiyi de tahliye ederken, dumandan etkilenen bina sakinleri vatandaşların da yardımıyla ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen bir genci ise sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Yangına müdahale etmeye çalışan Mehmet Nuri Ayan adlı vatandaş, "Evin içine soba devrilmiş. Tesadüfen markete giderken yangını gördüm. Baktım teyze bağırıyor, 'Yangın var, evim yanıyor' diye. El birliği ile söndürmeye çalıştık. İçeriden 4-5 kişi çıkardık" dedi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan yangında daire kullanılamaz hale geldi.