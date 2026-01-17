Antalya'da yanmış ceset vakasında korkunç detaylar: Savunması pes dedirtti!





OLAYA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli A.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Namus meselesi iddiasıyla ikili arasında tartışmanın çıktığı daha sonrasında birlikte oldukları araç ile olay yerine geldikleri, şoför koltuğunda oturan A.Ö.'nün, yolcu koltuğunda oturan Hacı Ali Tuncer'e levye ile saldırarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli A.Ö.'nün olaya kaza süsü vermek için Tuncer'in cesedini şoför koltuğuna aldığı ve emniyet kemerini taktıktan sonra aracı benzinle ateşe verdiği tespit edildi. Ayrıca olayda kullanılan levyenin de olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu | Video