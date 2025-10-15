Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyon düzenledi.
'FİNANS OFİSLERİNE' BASKIN!
Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlendi. Finans ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen iki adrese düzenlenen baskınla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.