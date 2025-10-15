Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!

'FİNANS OFİSLERİNE' BASKIN!

Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlendi. Finans ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen iki adrese düzenlenen baskınla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.