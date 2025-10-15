Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 14:51

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!

Antalya'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyon düzenledi.

'FİNANS OFİSLERİNE' BASKIN!

Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlendi. Finans ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen iki adrese düzenlenen baskınla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

