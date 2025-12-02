Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da yaşlı kadın 8'inci kattan düşüp öldü: Evdeki eşi ölüm haberini polisten aldı!
Antalya'da Alzheimer hastası Suzan Demir (70), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, Suzan Demir'in öldüğünü polis ve sağlık ekibinden öğrendi.

Feci olay, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Suzan Demir, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip, düştü. Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışma yaptı.

EŞİ ACI HABERİ EKİPLERDEN ALDI

Ekipler, durumu Suzan Demir'in eşine bildirdi. Haberi alan eş büyük şok yaşadı. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

