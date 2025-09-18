Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da yerleşim bölgesine yakın alanda sazlık yangını! Bir ev ve sera zarar gördü
Giriş Tarihi: 18.9.2025 22:26

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim alanına yakın bir noktada sazlık yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına TOMA'lar ve Aksu Belediyesi'ne ait su tankerleri ile müdahale edildi. Alevler çevrede korkuya neden olurken, yoğun çalışmalar sonucu yangın kntrol altına alındı. Öte yandan, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İHA Yaşam
Aksu ilçesi Konak Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye TOMA'lar ve Aksu Belediyesi'ne ait su tankerleri de yönlendirildi.

Mahalle sakinleri ise tanker ve hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yoğun duman ve alevler çevrede korku ve paniğe sebep oldu.

Yangının yolun karşısına sıçraması sebebiyle karayolunda trafik aksarken yangında bir ev ve bir sera zarar gördü. Ayrıca bazı vatandaşların dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği bildirildi.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

