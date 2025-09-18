Antalya’da yerleşim bölgesine yakın alanda sazlık yangını! Bir ev ve sera zarar gördü

Aksu ilçesi Konak Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye TOMA'lar ve Aksu Belediyesi'ne ait su tankerleri de yönlendirildi.
Yangının yolun karşısına sıçraması sebebiyle karayolunda trafik aksarken yangında bir ev ve bir sera zarar gördü. Ayrıca bazı vatandaşların dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği bildirildi.
Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.