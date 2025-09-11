Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da yolda yürüyen adama defalarca ateş etmişti: O saldırgan adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 11.9.2025 18:00

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Furkan K, isimli şahıs tabancayla caddede eşi ile birlikte yürüyen 62 yaşındaki Musa Ç., isimli vatandaşa defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan adam bacağından yaralanırken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalnarak adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bugün İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda yaşanan olayda, Furkan K. isimli şahıs kendisine ait tabancayla, caddede eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62) isimli vatandaşı hedef alarak defalarca ateş etti. Musa Ç. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Saldırgan ise tabancasıyla havaya ateş ederek olay yerinden bir otomobille kaçtı. Yaralı vatandaş tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Furkan K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

