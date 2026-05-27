Antalya’da yürekler ağza geldi! Yüzme bilmeyen arkadaşını kurtarmak isterken hastanelik oldu: ‘Beni çıkardı ama o suda kaldı’

Olay, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Konyaaltı Sahili Varyant girişinde 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlerin yakınındaki kayalıklarda arkadaşlarıyla vakit geçiren 16 yaşındaki Nurullah Y., yüzme bilmeyen arkadaşı Suphi Ü.'nün (15) denize girerek falezlerin bulunduğu bölgeye yanaştığı sırada zorlandığını fark etti.
ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN ATLADI
Arkadaşının yüzemediğini gören Nurullah Y., onu kurtarmak için denize girdi. Suphi Ü.'yü kurtarmaya çalıştığı sırada su yutan çocuk, denizde kısa süreli panik yaşadı. Suphi Ü. çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken, Nurullah Y. de kendi imkanlarıyla denizden çıktı.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurullah Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"BENİ KURTARDI AMA O SUDA KALDI"
Olay anını anlatan Suphi Ü., yüzme bilmediğini belirterek arkadaşının kendisini kurtarmak için denize girdiğini söyledi. Suphi Ü., "Ben yüzme bilmiyordum, suya girdiğimde boğulma tehlikesi yaşarken o beni kurtarmaya geldi. Sonra biri beni çıkardı ama o suda kaldı. Daha sonra kendini kurtardı ama su yuttu" ifadelerini kullandı.