Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza! Yaralı kardeşler ambulansa binmek için sadece o sesin gelmesini beklediler!

2 KARDEŞ HAFİF YARALANDI

İki küçük kardeşin bulunduğu elektrikli bisikletin karıştığı kazada, çocuklar şans eseri hafif yaralandı. Ekipler, yaralı kardeşleri hastaneye sevk etmek üzere ambulansa almak istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 7 yaşındaki ağabey ve 3 yaşındaki kardeşi, elektrikli bisikletlerinin olay yerinde kalacağını anlayınca ambulansa binmek istemedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan çocuklar, sağlık personelini bir hayli zorladı.