Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:01

Antalya’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Antalya Kavşağı’nda meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir aracın çarpmasıyla başlayan olay felaketi getirdi. Panelvan, TIR, minibüsün karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Antalya’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan M. (59) yönetimindeki 64 ABP 443 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim T. yönetimindeki 03 L 8888 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ercan S. yönetimindeki 34 KVP 237 plakalı panelvan, Mehmet K. yönetimindeki 03 AIC 920 plakalı minibüs ve Serkan A. yönetimindeki 15 AAC 348 plakalı TIR'da da hasar oluştu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ramazan M., eşi Emine M. (59), Y.Y.T.T. (7), Y.T.T. (12) ve Keziban Y. (41), ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA