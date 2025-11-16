Antalya’da zincirleme kaza: 6 otomobil birbirine girdi

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halinde meydana geldi.

İddiaya göre, 45 TM 266 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bulvarda yan döndü.

ARKADAN GELEN ARAÇLAR DURAMADI

Yan dönen araca, arkadan gelen ve duramayan 07 ALL 508, 34 NPZ 024, 07 BBA 376, 07 FPP 59 ve 07 GA 662 plakalı otomobiller çarptı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.