Antalya’da zincirleme kaza kamerada | Önce motosiklet sonra otomobil çarptı: ATV sürücüsü ağır yaralandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan ATV'ye motosikletin arkadan çarpması ardından çarpışmanın şiddeti ile hızla yola çıkan ATV'ye bu kez karşı şeritte seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV sürücüsünün yola fırladığı kaza anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Korkutan kaza Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre D-400 kara yolu istikametinde seyir halindeyken yaya geçidinden geçmek için yavaşlayan Nasuh Turhan'ın kullandığı ATV'ye, aynı istikamette gitmekte olan ve kazanın ardından sürücüsünün olay yerini terk etmesi nedeniyle sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürüklenerek park halinde bulunan araca çarparken, ATV ise çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek seyir halindeki Abdul Melik Şenli'nin kullandığı otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ATV sürücüsü Nasuh Turhan, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalede hayati tehlikesinin olması nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi
Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsünün yerinden fırlayıp yola savrulduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan ve çekme belgeli olduğu belirlenen motosikletin sürücüsüne sürücü belgesi olmamak, kask takmamak ve olay yerini terk suçundan toplam 49 bin 781 lira ceza yazıldı.

