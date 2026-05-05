Antalya’daki dehşeti anbean anlattı: Eski eşi Hanım Biçer’i eşarp ve yastıkla boğmuştu! ’Yüzünü görmemek için...’

PLANLAYARAK YAPTI İDDİASI

Duruşmada dinlenen Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, sanığın olaydan önce de kardeşini takip ettiğini ileri sürerek, "Boşandıktan sonra, bu olaydan önce biz evde yokken evin etrafında dolaşıyordu. Kız kardeşimin kaybolduğu dönemde de kendisinden şüphelendim. Arayıp 'Yanında mı?' diye sordum. Zaten o gün de eve gelmiş, evin çevresinde dolaşmış. Hatta bana, 'Eldiven de almıştım, kızı yukarıdan atacaktım' dedi. Daha önce de olaya intihar süsü vermeye çalışıyordu. Bu cinayet aylar öncesinden planlanmıştı. Biz evde yokken kardeşimi takip ediyor, ona ulaşmaya çalışıyordu" dedi.

Biçer, kardeşinin ailelerinin yanında kaldığını belirterek, "Hanım Biçer bizim yanımızda kalıyordu. Sanık, kardeşimin düğünü olduğu gün eve gelmiş. Hepimiz düğündeydik, kardeşim ise düğüne gelmemişti. Daha sonra neden gelmediğini sorduğumuzda, sanığın kendisini tehdit ettiğini söyledi. 'Eğer gidersen çocuklarını öldürürüm' demiş. Bu nedenle düğüne gelmemiş. Sanık da o gün eve gelip kardeşime ulaşmaya çalışmış. Ulaşamadan ailedekiler tarafından görülünce kaçmış. Hatta araçla peşinden gidilmiş ancak kaçmış" ifadelerini kullandı.

Müşteki Resul Biçer, olaydan önce aile olarak sanığın yakınlarını uyardıklarını belirterek, "Bu olaydan bir iki ay önce de benzer durumlar yaşandı. Sait abisini aradık, 'Kardeşin böyle yapıyor, kardeşinize sahip çıkın. Boşanmışlar, gitmiş, daha ne istiyor?' dedik. Daha sonra bir şekilde kardeşime ulaşmış. 'Gel, çocukları vereceğiz' demiş. Velayet davası açılmış. Kardeşime, 'Ben sana çocukları vereceğim' demiş. Olay gecesinin ertesi günü çocukları vereceğini söylemiş" dedi.

ERTESİ GÜN ÇOCUKLARIM GELECEK' DİYE ALIP DOLABA KOYMUŞ.

Biçer, kardeşinin çocukları için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Ben eve gittiğimde dolabın içinde çocukların sevdiği yiyeceklerin olduğunu gördüm. Kardeşim, 'Ertesi gün çocuklarım gelecek' diye alıp dolaba koymuş. Hanım'ın Hızır ile buluşmaya nasıl gittiğinden haberimiz yoktu. Bizden habersiz çıkıp gitmişti. Olaydan yaklaşık bir ay önce de evden ayrılmıştı. Sığınma evine mi gitti, Hızır'ın yanında mıydı, bilmiyorduk. Biz polise gidip şikayetçi olduk. Kendisine ulaşıldığında bizimle görüşmek istemediğini söylemiş. Olay günü bizim haberimiz yoktu. Daha sonra sanık inşaata gidip Rıdvan Çelik'e 'Ben böyle bir şey yaptım' demiş. Onların kız kardeşi de benim biraderimin eşi olur. Bizi arayıp Hızır'ın Hanım'ı öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben de hemen polisi aradım" dedi.