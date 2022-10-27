Antalya’daki okey cinayetinde yeni detaylar: Fail ben değilim!

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulduğu görülen kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI



Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Nurmehmet Halifeoğlu için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi. Davayı kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi. Raporda, İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin 'düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oybirliğiyle mütalaa olunur' denildi.