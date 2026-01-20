Antalya’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkiindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbir amaçlı boşalttı.

YANGIN ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arasöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 75 orman işçisi, 10 muhafaza memuru, 6 teknik personelin yoğun müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve seralara sıçramadan söndürüldü.





İKİ HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın sırasında Jandarma tarafından tedbiren evden tahliye edilen Veli Büyükdeligöz (83) gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam yukarıdan dumanı gördük. Yangının olduğunu fark ettik. Hemen emniyet birimini arayarak yetkililere haber verdik. Hemen gelerek bizi aşağıda tanıdık birilerinin evine götürdüler. Evi boşaltın dediler. Ben 83 yaşında bir insan evi ne kadar zamanda boşaltır.

Yanarsa yansın dedim. Ben daha önce evin etrafını temizlemiştim. Gelen ekiplerin müdahalesi ile söndürüleceğini bildiğim için çok sıkıntım olmadı. Ben jandarmayı gördüğüm zaman vücuduma bir şey olur. Acemi olarak askerliğimi orada bitirdim. Ben devamlı acemi yetiştirdim. Ben çavuştum. Jandarmaları seviyorum. Jandarma hizmet yapar. Hepsine teşekkür ederim" dedi.