Antalya’nın yeni Hava Meydan Komutanı bir Türk yıldızı

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türk Yıldızları'nda gösteri pilotu olarak görev yaparken Antalya Hava Meydan Komutanlığı görevine atanan Hv. Plt.Yarbay Esra Özatay'ı makamında ziyaret etti. Türkiye'nin ilk kadın jet filo komutanı unvanını da elinde bulunduran Özatay, Ulucan ile bir süre görüştü ve günün anısına plaket hediye edildi.

ESRA ÖZATAY KİMDİR?

Türk Hava Kuvvetleri Subayı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, 1976 Almanya doğumludur. Ortaokul eğitiminin ardından Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmek iste de o dönemde kız öğrenci alımı olmadığı için Kadıköy Kız Kız Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1993 yılında liseden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümünü kazanmış fakat Hava Harp Okulu'na gitmek istediği için tekrar üniversite sınavına hazırlanarak 1994 yılında Hava Harp Okulu'nu kazanmış ve buradan 1998 yılında subay olarak mezun oldu.

MEZUN OLDU

Mezuniyetinin ardından pilot olmak için 2 yıl Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda pilotaj eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atanmıştır. 2004 yılına kadar Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132'inci Filo Komutanlığı'nda F-5 av önleme pilotu olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren öğretmen pilot olarak görevine devam ederken 2014 yılında Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na bağlı, dünyada sekiz süper sonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk gösteri ekibi olan Türk Yıldızları'na katılarak, Türk Yıldızları'nda görev yapan ilk ve tek kadın pilot olmuştur. 2016 yılından itibaren Türk Yıldızları 134. Akrotim Filo Komutanlığı'na atanarak Türkiye'nin ilk kadın jet filo komutanı unvanına da sahip Özatay Antalya Hava Meydan Komutanı olarak görevine atandı. Hava Pilot Yarbay Esra Özatay evli ve iki çocuk annesidir.