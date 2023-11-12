Antalyaspor futbolcusu Naldo’nun bebeğinin ardından kayınpederi de hayatını kaybetti

Antalyaspor camiasını yasa boğan kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILMIŞTI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

40 GÜN SONRA ÖLMÜŞTÜ

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp onu, bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanıp, yoğun bakımdaki 40'ıncı günde yaşam savaşını kaybeden 4 yaşındaki Davi Pereria'nın cenazesi, önce İstanbul'a ardından defnedilmek üzere İspanya'nın Barselona şehrine götürüldü.

65 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI IKAYBETTİ

Kazada yaralanan Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti ise bugün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi'nde hayatını kaybeden Tilatti'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Futbolcu Naldo Pereria ve eşi Alexandra Nardy Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldi. Cenazeyi teslim alan Antalyaspor futbolcusu Naldo Pereria ve ailesinin çok üzgün olduğu göze çarptı. Walter Tilatti'nin cenazesinin İtalya'ya gönderileceği öğrenildi. Kayınperenin cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen Naldo'nun üzüntüsü yüzüne yansıdı.