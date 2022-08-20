Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz seçeneklerle araştırılmaya başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına Süper Lig şampiyonluğunu elinde tutmak istiyor. Akrepler olarak bilinen Antalyaspor ise geçen hafta aldığı galibiyeti devam ettirmek için mücadele edecek. Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle gündemdeki yerini aldı. Peki, Antalyaspor Trabzonspor hangi kanalda saat kaçta? İşte yanıtlar…