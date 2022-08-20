Haberler Yaşam Haberleri Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 21:24

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi play offlarda Kopenhag’a yenilen Trabzonspor Antalyaspor karşısında Süper Lig mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Bordo mavililer galibiyet bularak namağlup ilerlemek istiyor. Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı beyazlılar, Fırtına karşısında yükselmek için ter dökecek. Taraftarlar, Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı başında toplandı. Peki, Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta? İşte Antalyaspor Trabzonspor canlı izle!

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz seçeneklerle araştırılmaya başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına Süper Lig şampiyonluğunu elinde tutmak istiyor. Akrepler olarak bilinen Antalyaspor ise geçen hafta aldığı galibiyeti devam ettirmek için mücadele edecek. Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle gündemdeki yerini aldı. Peki, Antalyaspor Trabzonspor hangi kanalda saat kaçta? İşte yanıtlar…

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 3. Hafta karşılaşması 20 Ağustos 2022 (bugün) saat 21.45'te başlayacak.

Heyecanlı mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanacak.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ve Süper Lig maçları beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Sam Larsson, Ndao, Luiz Adriano, Haji Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.

ANTALYASPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 53. MAÇ

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.

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Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?
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