Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz seçeneklerle araştırılmaya başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına Süper Lig şampiyonluğunu elinde tutmak istiyor. Akrepler olarak bilinen Antalyaspor ise geçen hafta aldığı galibiyeti devam ettirmek için mücadele edecek. Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle gündemdeki yerini aldı. Peki, Antalyaspor Trabzonspor hangi kanalda saat kaçta? İşte yanıtlar…
ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 3. Hafta karşılaşması 20 Ağustos 2022 (bugün) saat 21.45'te başlayacak.
Heyecanlı mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanacak.
ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ve Süper Lig maçları beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.
ANTALYASPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 53. MAÇ
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.