Antalya’ya uluslararası 2 yeni marka

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Mehmet Çelebi Öz'ün yaptığı Öz Hotels Şirketler Grubu'nun, mevcutta Side, Alanya İncekum, Okurcalar ve Antalya merkezde olmak üzere 5 otel işletmesi bulunuyor. Öz Hotels, sahil resort otellerinde yükselişini sürdürürken Antalya merkez otellerinde uluslararası zincir otel markaları ile çalışma kararı aldı. Bu kapsamda öncelikle Lara - Bülent Ecevit Bulvarı'nda bulunan ve yapımı tamamlanan otel için Sheraton yönetimi ile franchise anlaşması yaptı. Bu yeni otel, Four Points Express By Sheraton adıyla önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.

Ayrıca 2010 yılından bu yana Lara Caddesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı Öz Hotels Antalya Hotel Resort & SPA olarak faaliyet gösteren otel için de Marriott zinciriyle anlaşma imzalandı. Oz Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz ile Marriott İnternatinol yöneticileri Berker Yurtbulmuş ve Begüm Kaya arasında geçen 19 Aralık'ta imzalanan franchise anlaşması ile buradaki otel de Dünya'nın en büyük zincir otel grubu Marriott International ailesine dahil oldu. Delta Hotels By Marriott adıyla hizmet vermek üzere marka standartlarına dönüşüm için tadilat ve yenileme sürecine giren otel, Haziran ayında hizmete açılacak.

2024 yılı içinde açılacak olan Marriott ve Sheraton otellerini Öz Hotels ve Antalya'ya kazandıran Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, "Öz Hotels bünyesindeki uluslararası iki otelin de bir an önce Antalya'ya kazandırılması ve en geç 2024 yılı Haziran ayında hizmete açılabilmesi için tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Grubumuza, Antalya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.