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Giriş Tarihi: 30.6.2023 13:46 Son Güncelleme: 30.6.2023 13:53

Antalya’yı üzüntüye boğan kaza... Genç yazılımcı kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Süleyman Sefa Yağcı (23) kazada yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’yı üzüntüye boğan kaza... Genç yazılımcı kazada hayatını kaybetti

Antalya Serik'i yasa boğan kaza gece saat 02.00 sıralarında Antalya – Alanya D400 karayolu Expo mevkiinde motosikleti ile seyir halindeki Süleyman Sefa Yağcı motosikletinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı.

KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil yazılımcısı olan Yağcı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazayı öğrenin Yağcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından talihsiz gencin cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Serik ilçesi Burmahancı Mahalle mezarlığına toprağa verildi.

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Antalya’yı üzüntüye boğan kaza... Genç yazılımcı kazada hayatını kaybetti
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