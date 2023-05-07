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Giriş Tarihi: 7.5.2023 22:50 Son Güncelleme: 7.5.2023 22:50

Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 7 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Antarktika’da 2013’te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (7 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir?

A- Metallica (CEVAP)
B- The Beatles
C- Deep Purple
D- The Rolling Stones


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Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir?
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