ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle yedi kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (7 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;