Şehirlerarası kısa mesafe yolculuklarda insanlar otobüsle veya kendi özel araçlarıyla da çok sık seyahat etmektedir. Vakit problemi pek olmayan kişiler ya da kalabalık bir yolculuk planlandıysa genelde özel araçlarıyla rahat bir şekilde gitmeyi tercih etmektedir. Özel aracıyla veya otobüsle şehirler arası yolculuk yapacak olan pek çok kişi mesafenin ne kadar süreceğini bilememekte ve sıklıkla araştırmaktadırlar. Antep Urfa arası da seyahatin sıkça yapıldığı illerdir. Antep Urfa arası kaç km? Özel araçla, otobüsle Urfa Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte tüm bu soruların cevapları..

Antep Urfa Arası Kaç Km? Urfa Antep Arası Kaç Km? Urfa Antep Arası Kaç Saat?

Antep ile Urfa arası karayolu mesafesi 150 km'dir. Antep Urfa arasındaki yol mesafesi özel araçla yapılacak olursa ortalama 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Urfa Antep Arası Otobüsle Kaç Saat? Şanlıurfa Gaziantep Arası Ne Kadar?

Antep Urfa arası yol mesafesi toplamda 150 km'dir. Antep Urfa arası otobüs yolculuğu ortalama olarak 2 saat 20 dakika sürmektedir. Urfa Antep arası otobüs yolculuğu düşünenler için günün hemen her saatinde seferler bulunmaktadır. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, Şanlıurfa Gaziantep arası 127 km ve 10 dakikalık bir uçuş mesafesi bulunmaktadır. Ancak Urfa'dan Antep'e direkt uçuş bulunmamaktadır. Aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleştirilebilir. Otobüs yolculuğu yapacak olanlar için şehir içi otogara ulaşım birçok araç bulunmaktadır. Otogara olan bu ulaşım araçları minibüsler, belediye otobüsleri, yolcu servisleri ve taksilerdir.