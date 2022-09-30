Haberler Yaşam Haberleri Antep Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Urfa Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:23 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:23

Antep Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Urfa Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Yoğun ihtiyaç taleplerinden dolayı günümüzde ulaşım imkanları oldukça fazladır. Ve bu durum talepler doğrultusunda artmaya da devam etmektedir. Şehirlerarası ulaşım denilince akla gelen ulaşım araçları çeşitliliği açısından da epey zengindir. Bunlara örnek vermek gerekirse ulaşım hızlılığı açısından ilk akla gelen uçaktır. Fakat şehirler arası yolculuk için başka ulaşım imkanları da mevcuttur. Buna göre, özel araçla, otobüsle Urfa Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Otobüsle Urfa Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Urfa Antep arası kaç km? İşte detaylar...

Antep Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Urfa Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası kısa mesafe yolculuklarda insanlar otobüsle veya kendi özel araçlarıyla da çok sık seyahat etmektedir. Vakit problemi pek olmayan kişiler ya da kalabalık bir yolculuk planlandıysa genelde özel araçlarıyla rahat bir şekilde gitmeyi tercih etmektedir. Özel aracıyla veya otobüsle şehirler arası yolculuk yapacak olan pek çok kişi mesafenin ne kadar süreceğini bilememekte ve sıklıkla araştırmaktadırlar. Antep Urfa arası da seyahatin sıkça yapıldığı illerdir. Antep Urfa arası kaç km? Özel araçla, otobüsle Urfa Antep arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte tüm bu soruların cevapları..

Antep Urfa Arası Kaç Km? Urfa Antep Arası Kaç Km? Urfa Antep Arası Kaç Saat?

Antep ile Urfa arası karayolu mesafesi 150 km'dir. Antep Urfa arasındaki yol mesafesi özel araçla yapılacak olursa ortalama 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Urfa Antep Arası Otobüsle Kaç Saat? Şanlıurfa Gaziantep Arası Ne Kadar?

Antep Urfa arası yol mesafesi toplamda 150 km'dir. Antep Urfa arası otobüs yolculuğu ortalama olarak 2 saat 20 dakika sürmektedir. Urfa Antep arası otobüs yolculuğu düşünenler için günün hemen her saatinde seferler bulunmaktadır. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, Şanlıurfa Gaziantep arası 127 km ve 10 dakikalık bir uçuş mesafesi bulunmaktadır. Ancak Urfa'dan Antep'e direkt uçuş bulunmamaktadır. Aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleştirilebilir. Otobüs yolculuğu yapacak olanlar için şehir içi otogara ulaşım birçok araç bulunmaktadır. Otogara olan bu ulaşım araçları minibüsler, belediye otobüsleri, yolcu servisleri ve taksilerdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Antep Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Urfa Antep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA