Antep’te Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Gaziantep’te Yenilecek Yemekler

Uygarlıkların merkezi olan Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden ve ülkemizin gastronomi merkezlerinden biri olan Gaziantep yüzyıllardır çeşit çeşit yemek ve tatlıya ev sahipliği yapmaktadır. Hatta Gaziantep'in mutfağı UNESCO tarafından tescillenmiştir. Bu nedenle de Gaziantep yemekleri tüm dünya tarafından bilinir ve sevilir. Gaziantep mutfağı ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; Antep'te ne yenir, Gaziantep'te ne yenir, Antep'te nerede ne yenir, ne içilir, Gaziantep'te yenilecek yemekler ve tatlılar nelerdir?

Antep'te Ne Yenir, Ne İçilir?

Gaziantep denilince akla ilk gelen yiyeceklerden biri elbette baklavadır. Ülkemizin gurur kaynağı olan lezzetlerin başında gelir. Antep baklavalarının tereyağı kıvamı, kokusu ve hamurunun inceliği oldukça meşhurdur. Tabi ki bir de iç malzemesinin bolluğu önemlidir.

Bir diğer yemek ise küşleme adı verilen kebaptır. Gaziantep' te en çok tercih edilen etli yemeklerden biridir. Koyun ya da kuzunun omurga kısmından yapılır ve yaklaşık olarak 15 cm bir parçadır.

Beyran çorbası Gaziantep çorbası olarak bilinir. Mükemmel lezzetinin yanında şifa kaynağı olarak da bilinmektedir. Adeta ilaç niyetine tüketilmektedir. Bu çorbanın yapımı yaklaşık olarak 10-13 saat kadar sürmektedir. Genellikle sabahın erken saatlerinde tüketilir.

Antep'in geleneksel lezzetleri arasında bir diğer lezzet de katmerdir. Katmer genel olarak sabahları tüketilir. Katmer baklava hamuru ile yapılır. Çok ince açılmalıdır. İçerisine bolca fıstık, toz şeker ve doğal kaymak ilave edilir. Katlanarak servis edilir. Genellikle yanında ılık süt ile servis edilir.

Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Gaziantep'te Yenilecek Yemekler

Gaziantep'te kahvaltıda bile ciğer yenir dersek yalan olmaz. Serpme kahvaltının içerisinde klasik kahvaltılıkların yanında ciğer ve zeytinyağlı kuru patlıcan dolması da bulunmaktadır.

Öğle ve akşam yemeklerinde ise Küşleme Kebabı çok sevilerek tüketilen bir yiyecektir. Özellikle has et yemek isteyenler küşleme kebabını tercih edebilir.

Antep usulü Ali Nazik de damağınızı şenlendirecektir. Pek çok restoran ve lokanta bulunduğu için nereden yerseniz yiyin memnun kalacaksınız.

Antep'in en meşhur sulu yemeklerinden biri olan Yuvalama ise Antep'e gidip yemeden dönmemeniz gereken bir lezzet. Genellikle düğün, bayram gibi kalabalık zamanlarda yapılan bu yemeği herkes severek tüketmektedir.

Gaziantep'te kebap vs. yemekten sıkıldıysanız ev usulü Antep yemekleri de et yemekleri kadar meşhurdur. Tek seferde küçük porsiyonlar ile bir çok farklı lezzeti denemek istiyorsanız bu konseptli pek çok restoran mevcut

Künefe, baklava ve katmer gibi tatlılar yemek istiyorsanız tam şehrine geldiniz. Pek çok çeşiti bulunan bu tatlılar Antep'e gelip yemeden dönmemeniz gereken tatlılardır. Özellikle Antep baklavası adını dünyaya duyurmuş, tescilli bir lezzettir.