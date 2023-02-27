Haberler Yaşam Haberleri Anti Aliasing Nedir? Anti Aliasing Ne İşe Yarar, FPS Düşürür Mü, Türkçesi Nedir?
Giriş Tarihi: 27.2.2023 15:05 Son Güncelleme: 27.2.2023 15:05

Anti Aliasing Nedir? Anti Aliasing Ne İşe Yarar, FPS Düşürür Mü, Türkçesi Nedir?

Anti Aliasing nedir sorusu sıkça kullanılan teknolojik bir terim olarak bilinmektedir. Bilgisayarlardaki grafik ve fontların kenar çizgilerini yumuşatmak için kullanılan görüntü teknolojisidir. Anti-Aliasing’de görüntülerin kenar çizgilerine ek pikseller ilave edilir, bu sayede görüntünün keskin olması önlenir ve daha kaliteli bir sonuç elde edilir. Anti-Aliasing Türkçesi nedir diye araştırıldığında bilişim kategorisinde kenar yumuşatma, bilgisayar kategorisinde ise örtüşme önler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anti Aliasing Nedir? Anti Aliasing Ne İşe Yarar, FPS Düşürür Mü, Türkçesi Nedir?

Anti Aliasing Nedir, oyunlarda veya grafik uygulamalarıyla ilgilenen kişiler tarafından sıkça sorulan sorulardan biridir. Anti Aliasing köşe ve kenar çizgilerinde oluşan çıkıntıları düzeltmeye yardımcı olan önemli bir teknolojidir. Anti Aliasing kaç olmalı konusu üzerinde durulduğunda ilgili sonuçlar değerin arttıkça sonuçların daha iyi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çoğu kullanıcı daha net görüntü elde etmek için Anti Aliasing 2x yerine 4x kullanmayı tercih etmektedir.

Anti Aliasing Nedir?

2 veya 3 boyutlu grafikler, yüksek çözünürlükte oyunlarda grafiklerin kenar çizgilerine yumuşatma kullanılarak grafiklerin fazladan gerçeğe daha fazla benzemesine fayda sağlayan bir teknoloji olması da Anti Aliasing Nedir sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesidir.

Anti Aliasing Ne İşe Yarar, FPS Düşürür Mü, Türkçesi Nedir?

Anti-Aliasing ne işe yarar sorusunun cevabı şu şekildedir; yeni sürüm ekran kartlarında yüksek performans ile çalışarak görüntülerin kenar çizgilerine fazladan pikseller ilave edilmesi ile keskinliğin önlenmesi, daha yumuşak bir görüntü haline getirilmesi ve kaliteli bir sonuç elde edilmesidir.

Anti-Aliasing Teknolojileri farklı başlıklar altında incelenmektedir.

  • Multisampling (MSAA): Kolay çalışma şeklinden dolayı birçok oyunda tercih edilen bir yöntem olmasından dolayı standart olarak kabul edilebilmektedir.
  • Coverage Sampling (CSAA): MSAA'ya göre daha verimli olan bir Anti-Aliasing teknolojisidir.
  • Fast Approximate (FXAA): Görüntünün tamamı işlendikten sonra ele alınmaktadır. MSAA'nın tam olarak düzeltemediği kenarların içerisindeki kaplamaları, düzeltebiliyor ve bu sayede güzel sonuçlar elde edilebiliyor.
  • Morphological (MLAA): Görüntünün islenme kısmını atlayarak doğrudan kareyi inceleyip bozuk kenarlarını bulup pürüzsüz hale getirmektedir.
  • Enhanced Subpixel Morphological (SMAA): MLAA, MSAA ve SSAA teknolojileri ile birleştirilmiş bir teknolojidir.
  • Temporal (TXAA): MSAA ve diğer filtrelerle birleştirilmiş bir teknolojidir. Görüntü kenarlarındaki karıncalanmaya benzer sürünme hareketinin giderilmesinde oldukça başarılıdır.
  • Multi-Frame (MFAA): MFAA, en ileri Anti-Aliasing teknolojisidir. MSAA'dan farkı kareleri tekrar şekillendirip düzenlemesidir.

Anti Aliasing teknolojisi FPS düşürür mü sorusu merak edilen bir diğer kısımdır. FPS değerinin düşmesi oyundan oyuna farklılık gösterebilmektedir. Ancak Anti Aliasing performansa ve ekran kartına etkisi olduğu için FPS kaybı yaşanabilmektedir. Anti Aliasing Türkçesi nedir kısmına gelindiğinde ise farklı kategorilerde farklı çevirmelerle karşımıza çıktığı görülmektedir. Örneğin; bilişim kategorisinde kenar yumuşatma olarak çevrilmişken, bilgisayar kategorisinde örtüşme önler olarak çevrilmiştir.

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Anti Aliasing Nedir? Anti Aliasing Ne İşe Yarar, FPS Düşürür Mü, Türkçesi Nedir?
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