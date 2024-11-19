Antibiyotik Tansiyonu Yükseltir Mi? Antibiyotikler Tansiyon Çıkarır Mı?

Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiklerden yararlanılır. İçeriğinde bulunan etken maddeler, bakterilerin üremesini ve yayılmasını durdurur veya öldürür. Bu sayede, enfeksiyonun yayılması önlenir. Öte yandan, antibiyotiği diğer ilaçlarla kullanırken dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle, kullanmadan önce antibiyotik tansiyonu yükseltir mi veya çıkarır mı gibi sorulara yanıt aranmalıdır.

Antibiyotik Tansiyonu Yükseltir Mi?

Bazı antibiyotikler, tansiyonu dolaylı yoldan olumsuz yönde etkileyebilir. Buna örnek vermek gerekirse, antibiyotiklerin yan etkileri arasında, mide bulantısı, ishal ve birtakım alerjik reaksiyonlar yer alır. Bu yan etkiler, genel sağlık durumunu etkileyebilir ve tansiyon seviyelerinde dalgalanma yaratabilir. Ayrıca, bazı antibiyotikler diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girebilir. Bu durum ise tansiyonun düşmesine veya yükselmesine yol açabilir. Bazı antibiyotik türlerinin uzun süreli kullanımı, hormonal dengeyi etkiler ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Bu tür durumlarda, tansiyonun yükselmesinin kesin nedeni olarak antibiyotikleri göstermek doğru olmayabilir. Öte yandan, penisilin ve sefalosporin içeren bazı antibiyotikler, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara ve ani tansiyon düşüşüne sebep olabilir. Antibiyotik kullanımı sırasında herhangi bir anormallik fark edilirse eğer derhal bir uzman yardım talep edilmelidir.

Tansiyonu Yükselten İlaçlar Hangileri?

Tansiyonu yükselten bazı ilaçlar ve bu ilaçların yan etkileri ile ilgili bilinmesi gereken bazı detaylar şu şekilde:

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, tansiyonu yükseltebilir.

Serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'lar) ile trisiklik antidepresanlar, tansiyonun yükselmesine neden olabilir.

Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan dekonjestanlar, kan damarlarını daraltarak tansiyonu artırabilir.

İçerdikleri hormonlar nedeniyle bazı doğum kontrol hapları, tansiyonu yükseltebilir.

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi bazı ağrı kesiciler, böbrek işlevlerini olumsuz yönde etkiler ve sıvı tutulmasına sebep olarak tansiyonu yükseltebilir.