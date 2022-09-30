Antifriz Nasıl Değiştirilir? Motor Suyu ve Antifriz Değişimi Nasıl Yapılır, Ne Zaman Değişir?

Antifiriz ne zaman değişir konusu özellikle yeni sürücüler tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Günümüzde motorların pek çoğu suyla soğutmalı olarak tasarlanıyor. Antifriz değişimi motor için oldukça önemlidir. Bu nedenle motor suyu ve antifrizin düzenli olarak değişmesi gerekir. Peki, antifriz nasıl değiştirilir? Motor suyu ve antifriz değişimi nasıl yapılır sorusunun tüm detaylı yanıtları yazımızın devamında sizinle.

Motor Suyu Ne Zaman Değiştirilir?

Soğutma suyunun değişim için ideal vakti bir yıldır. Değiştirilmesi dışında gerçekleştirilen rutin kontrollerde, soğutma sıvısı içerisinde eksik varsa saf su veya antifriz ekleyerek soğutma sıvısının seviyesini tamamlayabilirsiniz.

Antifriz Ne İşe Yarar?

Soğuk havalarda radyatörün ve motorun içerisindeki su donabilir. Suyun donması motorda ciddi hasarlara neden olur. Su içerisine antifriz eklediğinizde donma ihtimali ortadan kalkar. Antifriz, motor suyunun -40 dereceye kadar donmasını engeller.

Antifriz Değişimi Nasıl Yapılır?

Antifriz nasıl değiştirir sorusunun yanıtı oldukça basit. Sadece değişim öncesi aracınızın yeni bir antifrize ihtiyaç duyup duymadığına bakmanız gerekir. Bu işlem için suyun donma derecesini ölçmek yeterli olacaktır. Ölçme işleminin ardından aracınızın antifriz ihtiyacı olduğuna karar verirseniz değişime başlayabilirsiniz. Araca antifriz eklemesi yapabilir ya da tamamen değiştirebilirsiniz. Antifrizi tamamen değiştirmek daha doğru olacaktır çünkü diğer türlü araç hava yapar ve çalışmayabilir. Antifriz değişimi için uygulamanız gereken işlemler aşağıdaki gibidir:

İçerideki motor suyu tamamen alınmalı ve antifrizle birlikte eklenmelidir.

İki türlü antifriz bulunur. Bunlar kırmızı ve mavi renk olarak ikiye ayrılır. İki antifriz türünden birini tercih edebilirsiniz.

Bu işlemi çok iyi bildiğinizi düşünmüyorsanız mutlaka bilen birine danışmalısınız.

Kırmızı Renkli Antifriz Nedir?

Organik ürünler ile üretilen ve özel inhibitör teknolojisi ile sunulan bir antifriz türüdür. Kırmızı rengi almasının sebebi ise özel renklendiricilerdir. Organik bir tür olduğundan pek çok insan kırmızı renkli antifriz kullanımını tercih ediyor.

Mavi Renkli Antifriz Nedir?

Klasik inhibitör teknolojisi ile üretilen mavi renkli antifriz, mavi rengini özel mavi renklendirici ürünlerden alır. Tamamen klasik yöntemlerle hazırlanan ürün, piyasanın en çok satan antifriz türü olarak biliniyor.