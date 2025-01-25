Antik dünyanın güneşi Didim

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli yatırımlarda bulunduğu Didim, yerli ve yabancı turistlere tarih ile güneşin birleştiği eşsiz bir seçenek sunuyor. Antik dünyanın en büyük ve en iyi korunmuş tapınaklarından biri olan Didim Apollon Tapınağı'na ev sahipliği yapan, Güzelçamlı-Dilek Yarımadası ile Didim- Akbük arasındaki rota bisiklet turları için ise alternatif güzergâhlardan birisini oluşturuyor. Apollon Tapınağı'na ev sahipliği yapan Didyma Antik Kenti, Didim'in mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlerinden biri. İon tarzında yapılmış dünyanın en büyük üçüncü tapınağı olan Apollon Tapınağı bir kehanet merkezi olan Didyma kutsal alanı içinde bulunuyor. Şehre hâkim olan Mykele Dağı, ziyaretçilere harika bir manzara sunuyor. Ege Denizi'nden her yönde gidiş geliş yapan yatların rotası üzerinde bulunan marina, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye güzergâhında seyreden yatların da uğrak yeri.

EŞSİZ KOYLAR

Üç mevsim boyunca deniz turizminin yoğun yaşandığı masmavi denize, eşsiz koylara sahip Didim, mavi bayrak belgeli plajlarıyla öne çıkıyor. Yerli ve yabacı turistler tarafından büyük ilgi gören Altınkum Plajı, Akbük Plajı, Tavşanburnu Plajı, Akdeniz ikliminin ılıman havasının hâkim olduğu Didim'de su altı ve su üstü sporları olanakları oldukça zengin.

24 ADET BİSİKLET PARKURU

Güzelçamlı-Dilek Yarımadası ile Didim-Akbük arası güzergâh bisiklet turları için de oldukça elverişli. En kısası 5.16 km (Aydın-Tralles Antik Kenti) ve en uzunu 207.94 km (Aydın-Karacasu- Aphrodisias Antik Kenti-Tavas) olmak üzere 24 adet bisiklet parkuru bulunuyor.