Antik kentte yeni düzenleme

Pamukkale'deki Hierapolis Ören Yeri'ndeki "Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezleri"nde yapılan düzenlemelerle hafif çatı, geçirgenlik ve modüler kurgu ile tasarlanan yapılarla hem ziyaretçi ihtiyaçları tek merkezde toplandı hem de antik kentin doğal hava ve ışık dengesi korunarak düzenli bir hizmet altyapısı oluşturuldu. Projeye ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarihi mirasa saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari yaklaşımla ziyaretçi deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TEK MERKEZDE TOPLANDI

Hierapolis Ören Yeri'nde tamamlanan ziyaretçi karşılama merkezlerinde ziyaretçi ihtiyaçları tek merkezde toplandı. Alnlarda, arkeolojik dokuya kalıcı müdahalede bulunmadan restoran, hediyelik eşya birimi, mutfak, ibadet alanları, soyunma odaları, duşlar, teknik hacimler ve buggy durak alanı yer aldı. Güney Kapı'da hayata geçirilen karşılama merkezi ise Bizans sur duvarlarının dışında konumlanarak günümüzden antik döneme geçişi tanımlayan bir eşik olarak tasarlandı. Oluşturulan bu yeni düzenlemelerle ziyaretçiyi karşılayan, yönlendiren ve bilgilendiren modern bir hizmet alanı sağlanırken antik kentin tarihsel atmosferine saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari dil benimsendi.