Haberler Yaşam Haberleri Antika halılar usta ellerde hayat buluyor
Giriş Tarihi: 4.05.2026

MEHTAP AYDOĞAN
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da halı tamirciliği yapan 40 yıllık usta Ramazan Akgül, yıpranmış ve antika halıları titiz bir çalışmayla yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Akgül, "Atılacak durumdaki halıları ekonomiye kazandırıyoruz" dedi. Aslen Sultanhanı'ndan olan Akgül, mesleğe ilkokulun ardından başladığını ve yıllar içinde ustalaştığını belirtti. Uzun süre Kapalıçarşı'da çalıştığını ifade eden Akgül, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen değerli halıların onarımını yaptığını söyledi. Akgül, bazı halıların kısa sürede tamamlanabildiğini, bazılarının ise aylar hatta yıllar süren bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı. "Bazen bir halı için 1,5 yıl uğraştığım oluyor. Bu iş tamamen iğne ve tığ ile, ince ince yapılan bir emek işi" diye konuştu.

