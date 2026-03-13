Haberler Yaşam Haberleri Anucur çetesinin uyuşturucu fabrikasına baskın: Milyonlarca zehir ele geçirildi
Giriş Tarihi: 13.03.2026 17:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni deliller ve isimlere ulaşıldı. Yeni deliller ışığında şüphelilerin Kağıthane'de bir polisimizi şehit eden Anucur çetesiyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Silivri’de dev imalathaneye düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan milyonlarca uyuşturucu hap ve tonlarca ham madde ele geçirildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Anucur çetesiyle ünlülerin bağlantısı deşifre edildi. Yeni deliller ışığında ortaya çıkan isimlerin çeteyle bağlantılı olmasının tespit edilmesi üzerine Silivri'de bulunan bir uyuşturucu imalathanesine baskın yapıldı. Başsavcılık elde edilen yeni deliller ışığında rotayı Anucur Çetesi'ne kırararak örgüte ağır darbe indirdi.

SİLİVRİ'DEKİ ZEHİR FABRİKASI ÇÖKERTİLDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şüphelilerin çeteyle bağlantısı ortaya çıkınca Başsavcılık bir kez daha düğmeye bastı. 12 mart perşembe günü çetenin Silivri'de bulunan imalathanesine düzenlenlenen operasyonda; 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap üretimine imkan sağlayan 80 Kg ham madde, 2 adet karma makinesi, 2 adet kompresör makinesi, 1 adet basım makinesi, 1 adet hassas terazi ve muhtelif imalat ve ambalaj malzemesi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

