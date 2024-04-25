Anzaklar, Gelibolu Yarımadası’nda Şafak Ayini ile anıldı

'ÇIKARMANIN YAPILDIĞI TOPRAKLARDA SAATLER ÖNCESİNDE HAZIR BEKLEDİLER'

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan anma töreni için gelen binlerce kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içerisinde saatler öncesinde hazır bekledi. Törenin yapıldığı alanda kurulan led ekranlarda savaş ile ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayınlandı. Törende Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin yanı sıra ilahiler sunuldu. Çelenk koyma töreni ise saat 05.57'de başladı. Şafak vakti başlayan programda, Avusturalya Başbakan Yardımcısı Richard Marles ve Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Wiston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okudu.