AÖF kayıt tarihleri ne zaman? A.Ü ile Açıköğretim (AÖF) kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi çatısı altında açıktan eğitim veren Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak olanlar tarafından merak edilerek "AÖF kayıt tarihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

AÖF kayıtları başlama tarihi ve tüm detaylar şöyle;