Haberler Yaşam Haberleri AÖF kayıt tarihleri ne zaman? A.Ü ile Açıköğretim (AÖF) kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 01:45 Son Güncelleme: 17.8.2022 01:46

AÖF kayıt tarihleri ne zaman? A.Ü ile Açıköğretim (AÖF) kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi (A.Ü) tarafından açıktan üniversite eğitimi sunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıtların hangi tarihlerde yapılacağı merak edilerek öğrenciler tarafından “AÖF kayıt tarihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan AÖF kayıt tarihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

AÖF kayıt tarihleri ne zaman? A.Ü ile Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi çatısı altında açıktan eğitim veren Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak olanlar tarafından merak edilerek "AÖF kayıt tarihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

AÖF kayıtları başlama tarihi ve tüm detaylar şöyle;



AÖF KAYIT TARİHLERİ 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

İşte AÖF kayıt tarihleri takvimi...

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
YENİ KAYIT* - İkinci Üniversite 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt* 22 Ağustos 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma		 5 gün
- ANADOLUYÖS 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş		 ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. 4 gün
- Yatay Geçiş 12 Eylül 2022 Pazartesi
16 Eylül 2022 Cuma		 5 gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 10 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 8 gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 03 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 15 gün

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.



Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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